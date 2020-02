Derzeit gibt es in München zehn Brandwachen der Berufsfeuerwehr. Zwei weitere sollen hinzukommen. Nach den Vorgaben des Innenministeriums muss die Feuerwehr binnen zehn Minuten am Einsatzort sein. München wächst und damit die Frist auch künftig eingehalten werden kann, fließen in den nächsten Jahren mehr als 700 Millionen Euro in Sanierung und Neubau von Feuerwachen. Die Sanierung der Hauptfeuerwache am Sendlinger Tor läuft. 2028 ist sie abgeschlossen.