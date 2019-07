Hier singen Rotkehlchen, es gibt sogar Fischreiher: "In unserem Gartenteich sind viele Molche, Frösche und Libellen", sagt Gerda Radspieler aus der Marderstraße. "Der Eggarten ist ein Schatz der Natur mitten in der Großstadt", so der Münchner Bund Naturschutz (BN) und der Landesbund für Vogelschutz (LBV).