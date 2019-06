Odelzhausen - Erst der heftige Unfall - dann ein Mega-Stau - und dann auch noch die Hitze: Nach einem Unall auf der A8 einem Unfall mit einem brennenden Lastwagen ist die Autobahn 8 zwischen München und Augsburg zeitweise in beiden Richtungen gesperrt worden. Bei Temperaturen um 30 Grad staute sich der Verkehr am Dienstagabend bei Odelzhausen in Richtung Augsburg zwischenzeitlich auf mehr als 20 Kilometer, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Sperre dauerte bis in die Nacht.