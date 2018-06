"Ich erlebe oft, dass Einsatzkräfte nach solchen Vorfällen an der Menschheit zweifeln", so Maier, der sich nun erneut fast schon verzweifelt an die Öffentlichkeit wendet und fragt: "Was läuft in unserer Gesellschaft falsch? Ist es normal, dass einem Hilfe so gedankt wird?" Auch Janina Lara Dressler, Kriminalwissenschaftlerin und Juristin, die für ihre Doktorarbeit 1.600 Feuerwehrleute und andere Rettungskräfte zu Übergriffen während ihrer Einsätze befragt hat, sieht eine dramatische gesellschaftliche Tendenz: "Was mich überrascht hat, war der Anteil der Fälle, die völlig überraschend kommen. Einsatzkräfte haben oft überhaupt keine Möglichkeit zu reagieren oder deeskalierend einzugreifen. Wenn man zum Beispiel auf einmal von hinten gewürgt wird, wird es sehr schnell richtig gefährlich. Was ich auch heftig fand: Es gab Einsatzkräfte, die sagten, in ihrer Stadt gibt es Gebiete, in die fahren sie ohne Polizeischutz nicht mehr."