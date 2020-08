Retter der insolventen XFL? Hollywood-Star Dwayne Johnson kauft sich eigene Football-Liga

Die zusätzliche Liga neben der NFL wurde im Jahr 2001 gegründet und beinhaltet acht Teams, die sich allesamt im Besitz der XFL befinden - so gesehen ist "The Rock" nun also Teilbesitzer von gleich acht Mannschaften. Nach einem ersten Insolvenzverfahren ging die XFL in den Besitz von Johnsons Wrestling-Kollegen Vince McMahon (74) über, der nun seinerseits ausgestiegen ist.