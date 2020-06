Retro und extravagant Must-haves 2020: Diese Sonnenbrillen tragen wir jetzt

Der Sommer rückt näher und die Sonnenbrillen-Saison ist eröffnet. Welches Modell ist aber 2020 das richtige? Wie immer machen sowohl Männer als auch Frauen mit der klassischen Pilotenbrille nichts verkehrt. Wer dennoch ein wenig Abwechslung in seine Outfits hineinbringen will, greift in diesen Tagen zu deutlich extravaganteren Styles.