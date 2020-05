Retro-Style à la Pamela Anderson Mit diesen Bademoden-Trends starten wir in den Sommer

Bondage für Selbstbewusste

Schnürungen sind nicht erst seit "Fifty Shades of Grey" angesagt. Sogenannte Criss-Cross-Badeanzüge mit oder ohne seitliche Schnürungen sind auch in dieser Saison gefragt. Plus-Size-Model Ashley Graham (32) zeigt in einem Instagram-Video, dass der sexy Schnitt nicht nur für Größe 34 gedacht ist. Die 32-Jährige versucht sich im Stand-up-Paddeling und macht in ihrem schwarzen Badeanzug mit rosa Schnürungen an Rücken und Bauch eine ziemlich gute Figur. Auch sie hat sich für ein High-Waist-Modell entschieden.