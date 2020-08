"Respektlos auf so vielen Ebenen" An Covid-19 erkrankt? Kevin Hart meldet sich zu Wort

Um Hart kursieren unterdessen ebenfalls Gerüchte um eine angebliche Covid-19-Erkrankung. Laut "Page Six" hat der Komiker während eines Auftritts am Wochenende diese selbst entfacht. In Yellow Springs im US-Bundesstaat Ohio habe er demnach gesagt, dass er im Frühjahr auch einen Test gemacht habe - das Ergebnis soll er jedoch verschwiegen haben. Lediglich habe er gesagt: "Das Problem an der Sache ist, dass ich es ungefähr zur selben Zeit wie Tom Hanks bekommen habe. Und ich konnte es nicht sagen, weil ich nicht so berühmt bin wie er."