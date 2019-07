Was war Ihr Bestseller?

"Die bitteren Tränen der Petra von Kant". Vor wenigen Tagen war die letzte Vorstellung und es waren um die 120 Vorstellungen. Obwohl es im Marstall lief, der kleinen Nebenspielstätte, zog sich das Stück wie eine wichtige rote Linie durch das Ganze von der ersten bis in die letzte Spielzeit. Ein Bestseller in jedem Bereich: künstlerisch, ästhetisch und bei den Verkaufszahlen. Im großen Haus waren es erwartbar die Klassiker, "Faust", "Die Räuber", "Don Karlos" –, und dann noch dazu "Der nackte Wahnsinn". Das war permanent ausverkauft und wir hätten es noch 100-mal spielen können. Ich erwähne das deshalb gern, weil die gut gemachte Komödie ein wichtiger Bestandteil ist, weil der unterhaltsame Moment im Theater eine wichtige Rolle spielt.

Gibt es umgekehrt Produktionen, die nicht den angemessenen Zuspruch fanden?

Da fällt mir sofort etwas ein, was mich richtig geärgert hat: "In Agonie" von Miroslav Krleža. Das war eine Koproduktion mit den Wiener Festwochen. Wir haben das in Wien fünf Mal vor ausverkauftem Haus gespielt. Es war ein dreiteiliger, sechsstündiger Abend über die Epoche um den Ersten Weltkrieg herum – unzweifelhaft super gespielt, auch eine Herausforderung, ästhetisch interessant und hat hier keine Sau interessiert.

Wie misst man Erfolg?

Wir haben 1,78 Millionen Zuschauer erreicht und zum Ende dieser Spielzeit eine prognostizierte Auslastung von über 82 Prozent. Ein weiterer Parameter für mich ist, jetzt in der Öffentlichkeit viel Zuspruch zu bekommen. Das war in den vorigen Jahren nicht der Fall. Erst jetzt, wenn man weggeht, sprechen einen Leute an, die sagen, dass es schade ist, dass man weggeht. Die Frequenz dieser Gespräche ist enorm gestiegen. Da hat sich in der Stadt doch etwas festgesetzt, woran man acht Jahre lang gearbeitet hat. Das Münchner Publikum ist ein sehr spezielles, das man erst überzeugen muss. Das war auch bei mir so. Die ersten zwei Jahre waren recht herausfordernd.

Publikumslieblinge wie Bibiana Beglau oder Franz Pätzold werden Ihnen nach Wien folgen. Warum nicht auch Ihre Lebensgefährtin Sophie von Kessel?

Sophie von Kessel ist eine wunderbare Schauspielerin, die natürlich nach Wien gepasst hätte. Aber aus familiären Gründen bleibt sie dem Münchner Publikum noch ein wenig erhalten.