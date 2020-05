Duschen und Umkleiden geschlossen, viele Attraktionen auch

Ebenfalls wichtig: Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen, nur die Toiletten sind geöffnet. Handwaschbecken stehen aber zur Verfügung, ebenso die Kaltduschen an den Becken. Für Wertsachen gibt es abschließbare Wertkästchen, auch eine "begrenzte Zahl" an Spinden soll es geben, so die SWM.