Requiem im Regensburger Dom Benedikt XVI. sah Trauerfeier seines Bruders per Livestream

Sein persönlich anwesender Privatsekretär Georg Gänswein (63) verlas allerdings einen Brief, den er anlässlich des Todes seines Bruders verfasst hatte. Darin bedankte er sich dafür, dass er in den "letzten Tagen seines Lebens noch einmal mit ihm zusammen sein durfte" und spielte damit auf seinen Besuch in Regensburg Ende Juni an, als er sich von seinem im Sterben liegenden Bruder persönlich verabschieden konnte. Mit einem "Vergelt's Gott, lieber Georg", endete der Brief, der den vorlesenden Gänswein zu Tränen rührte.