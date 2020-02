Replay lädt nach Düsseldorf Wie Ann-Kathrin Götze ihren Mann Mario in Sachen Mode beeinflusst

Würden Sie sich von Ihrem Mann Mario auch so viel Mode-Mut wünschen?

Götze: Mario liebt Mode! Er geht gerne mit mir in Mailand oder New York shoppen, weil man dort einfach anders inspiriert wird. Was Mode im Alltag angeht, trägt er lieber sportliche und bequeme Sachen. Wenn wir im Urlaub sind ist er total offen für neue Styles und er traut sich auch viel. Wenn er Zeit hat kommt er auch mit mir zu Fashion-Shows wie beispielsweise in Mailand.