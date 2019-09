85-jährige übergab 25.000 Euro

Auf diese Masche fiel auch die 85-jährige Gertrud G. (Name geändert) herein. Ein "Hauptkommissar Jansen" behauptete am Telefon, ihr Geld sei auf der Bank nicht sicher, sie müsse es abheben. Als sie das tat, erklärte er ihr, es würde sich um Falschgeld handeln. Ein Kollege würde es bei ihr in der Klenzestraße abholen. Die Frau glaubte dem falschen Polizisten und übergab dem Abholer 25.000 Euro.