Einen grotesken Anblick muss M. einen Monat zuvor geboten haben. Am 23. Februar hatte sie tatsächlich 13 Flaschen Bier zu je 0,5 Liter eingesteckt, verteilt über ihren mageren Körper. In den Hosenbund habe sie Flaschen gesteckt, in die Socken und in den Ausschnitt, sagt M. vor Gericht. Zudem habe sie eine Kittelschürze und eine Jacke getragen, deren Taschen sie ebenfalls vollgestopft habe. Eine Verkäuferin beobachtete, wie sie etwas einsteckte und sprach sie an. Allerdings, so die Zeugin, wäre der Diebstahl spätestens im Kassenbereich bemerkt worden: "Da hat es ja bei jedem Schritt geklirrt."