München - Die Münchner Polizei warnt wieder vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. Die Fälle in München häufen sich. "Aktuell werden bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München vermehrt Mitteilungen über sogenannte 'Falsche Polizeibeamte' registriert", so die Beamten.