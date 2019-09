München - Ein 70-jähriger ist am Donnerstagvormittag in der Barer Straße unter eine Tram geraten. Bei dem Unfall mit der Straßenbahn wurde der Mann eingeklemmt. Wie die Münchner Feuerwehr mitteilt, zog sich "der Rentner schwere Verletzungen am Bein und Kopf zu" und konnte nur mit schwerem Gerät befreit werden.