Rentner-Paar erleidet schwerste Verbrennungen Reismühlenstraße in Sendling: Christbaum setzt Zimmer in Vollbrand

Sendling - Ein in Brand geratener Christbaum hat am Freitagabend zu einem folgenschweren Zimmerbrand in der Reismühlenstraße gesorgt. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte ein Passant bemerkt, dass aus einem Fenster des Mehrfamilienhauses Rauch gekommen war. Gleichzeitig hätten mehrere Rauchmelder angeschlagen.