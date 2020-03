Rente von 200 Euro Jürgen Drews: Corona-Krise trifft ihn finanziell nicht

Am 2. April feiert Schlager-Sänger Jürgen Drews (74, "Ein Bett im Kornfeld") seinen 75. Geburtstag. In Zeiten von Corona wird aber nicht groß gefeiert, wie er der "Bild am Sonntag" verriet. Auch sonst scheint der Sänger in dieser unsicheren Zeit, ganz im Gegensatz zu vielen seiner Musiker-Kollegen, recht sorgenfrei zu leben. Denn offenbar trifft ihn die Corona-Krise finanziell nicht so stark, wie manch anderen Musiker.