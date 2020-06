Rentable Partnerschaft Kim Kardashian: Ihre Marke ist eine Milliarde Dollar wert

Riesen-Coup für Kim Kardashian (39, "Keeping Up With the Kardashians"): Der US-Reality-Star konnte mit dem US-Konzern Coty einen neuen Partner für ihr Kosmetik-Unternehmen KKW Beauty gewinnen. Coty hat für 200 Millionen Dollar (umrechnet rund 177 Millionen Euro) einen 20-Prozent-Anteil an der Marke erworben. Das teilte das Unternehmen am Montag (29. Juni) mit. Hochgerechnet wird der Wert von KKW Beauty damit auf eine Milliarde Dollar beziffert.