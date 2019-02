Wie wollen wir leben?

Denn auch in der Designerausbildung geht es um die Frage: Wie wollen wir leben? Markus Frenzl, Professor für Designtheorie, betont: "Wir beschäftigen uns mit der politischen Dimension und der soziale Verantwortung des Designs." "Komplex und dramatisch" sei der große Umbau vom Waffenlager zur Designschmiede gewesen, berichtet Barbara Schneider vom Staatlichen Bauamt. Eine Herausforderung für Staab Architekten aus Berlin. In München hat das Büro bereits den Landtag renoviert. Aktuell in Planung: das umstrittene Biotopia-Museum im Schloss Nymphenburg.