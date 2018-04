Kein Tageslicht im Prunksaal des Rathauses

"Eigentlich wollte ich das jetzt schon nicht mehr machen", sagt der im Rentenalter stehende, hochgewachsene Künstler über die Arbeit am Hochzeitszug. Nachdem er damit fertig ist, will er erst einmal wieder in seinem Landshuter Atelier verschwinden, um selbst kreativ zu sein. Fronske hat in München Monumentale Malerei studiert und war als Volontär in der Bayerischen Staatsgemäldesammlung tätig. In seiner Jugend musste er sich zwischen einer Karriere als Restaurator oder Maler entscheiden. Er wählte die Restaurierung, weil er damit bereits sehr erfolgreich war. Heute ist er Mitglied im Landshuter Kunstkreis und im Landesverband der Berufsvertretung Bildender Künstler (BBK).