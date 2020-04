René Rast: Später Sprung in die DTM

"Klar war ich erstmal geschockt, es ist, als würde einem der Boden unter den Füßen weggezogen werden", berichtete Rast in einer Skype-Konferenz mit der AZ. In Rasts an Höhen und Tiefen reicher Renn-Laufbahn ist der Audi-Schock ein weiterer Tiefpunkt.