Rennfahrer mit 70 Jahren gestorben Niki Lauda: So wurde er zur Legende

Der Unternehmer

Nach seiner aktiven Karriere arbeitete Lauda als Berater in der Formel 1, außerdem stand er als TV-Experte vor der Kamera. Im September 2012 wurde Lauda zum Aufsichtsratsvorsitzenden des Mercedes-Formel-1-Teams berufen. Lauda war aber nicht nur Rennfahrer und Motorsportexperte, sondern auch Geschäftsmann. Er war unter anderem ein erfolgreicher Flugunternehmer und doch musste er in dieser Branche den schlimmsten Tiefpunkt seines Lebens hinnehmen. Am 26. Mai 1991 stürzte eine Boeing 767 in Thailand ab. 223 Todesopfer, Absturzursache: technisches Versagen. Die Welt erlebte einen vor Entsetzen erstarrten Niki Lauda.