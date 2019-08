Mick Schumacher gewinnt erstmals Formel-2-Rennen

Am Samstag in Budapest, wo Vater Michael in der Formel 1 viermal gewonnen und siebenmal auf der Pole Position gestanden hatte, kam er nach Startrang vier auf dem achten Rang ins Ziel. Immerhin brachte es ihm gemäß Regelwerk Startplatz eins für das Rennen am Sonntag über 28 Runden auf dem 4,318 Kilometer langen Kurs. Die ersten Acht des Hauptrennens beginnen das Sprintrennen in umgekehrter Reihenfolge.