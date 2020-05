Rendite durch digitale Wertpapiere Schifffahrt: Wieder eine interessante Branche für Anleger

Auch in Krisenzeiten, wie derzeitig die Corona-Krise, werden etwa 80 Prozent der Im- und Exporte Europas über den Seeweg abgewickelt, gerade das Transportaufkommen in küstennahen Gewässern wie Nord- und Ostsee sowie Mittelmeer steigt laut Eurostat seit Jahren konstant. Genau diese für die Versorgung systemrelevanten Nischenmärkte machen die Schifffahrtsindustrie auch für Privatanleger interessant. Die Hamburger Gesellschaft New Shore Invest bietet Investoren nun die Möglichkeit, daran zu partizipieren - mit Schiffsbeteiligungen in Form von digitalen Wertpapieren. New Shore konzentriert sich dabei auf besonders zukunftsweisende und ökologische Projekte, die bislang nur Großinvestoren offenstanden.