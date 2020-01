Renée Zellweger, Leonardo DiCaprio & Co. Hollywood-Stars treffen sich zum traditionellen Oscars-Lunch

Die Basketball-Legende war am Sonntag mit seiner 13 Jahre alten Tochter Gianna und sieben weiteren Menschen bei einem Hubschrauberabsturz in Kalifornien ums Leben gekommen. Auch Bryant hatte 2018 am Empfang teilgenommen und bei der Preisverleihung den Oscar für seinen animierten Kurzfilm "Dear Basketball" gewonnen. "Er war wahrscheinlich die aufgeregteste Person im Raum", erinnerte sich Academy-Präsident David Rubin vor der anschließenden Schweigeminute für Kobe Bryant.