München/Schweinfurt - Die Champagnerflaschen bleiben vorerst noch geschlossen, der Meistertitel in der Regionalliga Bayern ist noch nicht vergeben. Die Amateure des FC Bayern München spielten am Montagabend gegen Schweinfurt 05 nur 1:1 (0:1). Die Tore im Willy-Sachs-Stadion erzielten der Schweinfurter Dominik Weiß in der 25. Spielminute, Nicolas Feldhahn gelang in der 52. Minute der Ausgleichstreffer für Bayern II.