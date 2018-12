Remis in Malmö In letzter Minute! EHC zieht ins Champions-League-Halbfinale ein

EHC als erster DEL-Klub im Champions-League Halbfinale

Der EHC, der als erster deutscher Klub in der Geschichte der Champions League ins Viertelfinale eingezogen war, erzwang im Rückspiel beim schwedischen Topklub Malmö Redhawks durch den dritten Streich von Hattrick-Torschütze Trevor Parkes ein 5:5 in der Verlängerung und steht durch den Sieg im Hinspiel in der Runde der letzten Vier. Der Gegner dort: Red Bull Salzburg. "Was für ein Spiel", sagte EHC-Coach Don Jackson, "ich bin sehr stolz auf die Jungs."