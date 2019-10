Köln - Die SpVgg Unterhaching hat die Tabellenführung in der 3. Liga zurückerobert. Am zehnten Spieltag reichte dem früheren Bundesligisten im Bayern-Derby beim Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt ein 0:0, um den Halleschen FC von der Spitze zu verdrängen. Es war das erste Remis nach zuletzt drei Siegen in Serie für Unterhaching.