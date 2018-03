FC Liverpool Legends gegen FC Bayern Legends: 5:5 (4:4)

Die Bayern, mit Klaus Augenthaler auf der Trainerbank, wurden von den Reds kalt erwischt. Dirk Kuyt brachte Liverpool schon in der fünften Minute per Kopf in Führung. Und nur vier Minuten später erhöhte Michael Owen nach einem Patzer von Hans-Jörg Butt auf 2:0 (9.). Auf der anderen Seite scheiterte Luca Toni in aussichtsreicher Position an Liverpool-Keeper Dudek (15.). Besser machte es Robbie Fowler, der trotz seines deutlich erkennbaren Bauchansatzes keine Mühe hatte, den Ball vorbei an Butt ins Tor zu bugsieren - das zwischenzeitliche 3:0 für den FC Liverpool (17.). Die Bayern-Abwehr in dieser Szene? Nicht vorhanden.