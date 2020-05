Religion trifft auf Mord "Polizeiruf 110: Heilig sollt ihr sein!": So ist der Brandenburg-Krimi

Lohnt sich das Einschalten?

Absolut. Denn dieser "Polizeiruf" ist an Emotionalität kaum zu überbieten. Im Zentrum der Handlung stehen der Glaube und die römisch-katholische Kirche. An der deutsch-polnischen Grenze erhält der Krimi-Fan eine Religionsstunde der besonderen Art, zwischen Exorzismus und Bibelzitaten. Der Zuschauer wird von einer extremen Situation in die nächste geworfen. Eine Familie am Rande der Verzweiflung, ein gesundes Kind, das eigentlich abgetrieben werden sollte und ein junges Mädchen, dem das Baby aus dem Bauch geschnitten wird - Zartbesaitete könnten an ihre Grenzen stoßen.