Release am Freitag "Resident Evil 3": Wie gruselig ist das neue Horror-Remake?

Das herausragende Remake von "Resident Evil 2", das Anfang 2019 für PC und Konsolen erschienen ist, verzückte zuletzt nicht nur Horror-Fans. Das rundum erneuerte Zombie-Abenteuer gilt generell als einer der besten Titel des vergangenen Jahres. Am Freitag veröffentlicht der alteingesessene japanische Videospielentwickler und -publisher Capcom nun eine ebenfalls deutlich aufgepeppte Neufassung von "Resident Evil 3" (PC, PS4, Xbox One). Aber hält die Vollversion auch, was Trailer und Demo versprochen haben?