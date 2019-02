Sonderausstellung in der Neuen Residenz Bamberg

Mit einem besonderen Programm lockt in diesem Jahr die Neue Residenz Bamberg. Am 28. Juni soll dort die Sonderausstellung "Majestäten, Königskinder, Verfassungsväter" eröffnen. Die Schau spannt einen Bogen von der Säkularisierung bis zur Verabschiedung der Bamberger Verfassung am 12. August 1919. Ein Schwerpunkt wird wohl auf der Zeit der Räteregierung liegen, als Bamberg Sitz der Regierung und des Bayerischen Landtags war.