Kovac: "Wir hätten das ein oder andere Tor mehr erzielen müssen"

Müssen! Beim Dritten! In Gladbach, gegen die man in der Hinrunde 0:3 verloren hatte. Der Bayern-Trainer hatte Recht. Torjäger Robert Lewandowski hätte abgesehen von seinem Doppelpack noch zwei, drei weitere Treffer erzielen können, ja: müssen. Am Ende aber war die Erregung natürlich etwas gespielt, das klitzekleine Haar in der Festtagssuppe. Wirklich beschwert hatte sich vor Wochenfrist nach dem 1:0-Erfolg gegen Hertha Lewandowski selbst, weil er in drei Pflichtspielen ohne Treffer geblieben war. "Wir brauchen vorne mehr Unterstützung", forderte der 30-Jährige für sich und die Offensivspieler ein.