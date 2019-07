Eine Begründung lieferte sie zwar nicht, dafür gab sie aber immerhin ein paar Gründe an, die nicht hinter der Tour-Absage stecken: "Um allen Spekulationen vorweg den Wind aus den Segeln zu nehmen, es liegt nicht an meiner Aufenthaltserlaubnis, an meinem zukünftigen Job oder an einem angeblichen Gesundheitszustand", so Ekat weiter. Alle weiteren Termine, "Workshops, Shows, TV" für den Herbst, würde sie zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen, heißt es auf der Seite weiter.