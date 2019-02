Atlanta - Die New England Patriots haben zum sechsten Mal den Super Bowl gewonnen und mit Rekordsieger Pittsburgh Steelers gleichgezogen. In Atlanta/Georgia setzte sich das Team um Star-Quarterback Tom Brady im sportlich enttäuschenden Finale der US-Football-Profiliga NFL 13:3 gegen die Los Angeles Rams durch. Eine niedrigere Punktausbeute gab es noch nie. New England, vor einem Jahr im Endspiel an den Philadelphia Eagles gescheitert, hatte sich die Vince Lombardi Trophy zuvor in den Jahren 2002, 2004, 2005, 2015 und 2017 geholt.