Reiterhof Wildenstein, ... TV-Tipps am Freitag

Die junge Rike will den "Reiterhof Wildenstein" (Das Erste) vor dem Konkurs retten. Kit Harington kämpft in "Pompeji" (ProSieben) als Gladiator um seine große Liebe. Später zieht eine Gruppe Bhagwan-Anhänger in "Sommer in Orange" (ONE) in die bayerische Provinz.