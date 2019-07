Die Handlung: "Zwischen Champions League (Ismaiks einstiger Traum) und Insolvenz", könnte das Gesamtwerk heißen. Im aktuellen Kapitel versucht 1860, die Gratwanderung zwischen Konsolidierung und Drittliga-Klassenerhalt zu schaffen. Durch eine Kapitalerhöhung sollen Risiken auf mehrere Schultern verteilt werden – in Form einer Beteiligungsgesellschaft plus Fan-Anleihe. "Es soll nicht nur Investoren, sondern auch Crowdfunding geben. Mitglieder, die sich an der Beteiligungsgesellschaft beteiligen. Wenn du mal einen hast, der eine Million hinlegt oder zwei, hast du einen Grundstock, und andere springen auf", sagt Reisinger. Und Ismaik? "Wir sehen unter diesen Voraussetzungen keine weitere Gesprächsbasis. Eine vom Verein anvisierte Kapitalerhöhung ist für uns somit endgültig vom Tisch." (Lesen Sie dazu: Was das Ismaik-Veto für die Löwen bedeutet)

Das Ende: Hätte Ismaik seine jüngste Unterschrift zur Stundung zur Sicherung der positiven Fortführungsprognose bis 2021 nicht geleistet, hätte Sechzig Insolvenz anmelden müssen. Noch bleibt er aus, der große Knall. Die Frage ist: Wie lange noch? Ein Einvernehmen zwischen Reisinger und Ismaik erscheint nach den Attacken Ismaiks kaum möglich. Eine Kapitalerhöhung hat sich ohne Ismaiks Zustimmung erledigt. Ohne die wird auch die Restrukturierung schwer.

Das Löwenreich bleibt leider zwischen Komödien- und Tragödienstadl gefangen. Einfach tragisch!

Lesen Sie auch: Thomas Schummer - Wie es zu den Pöbeleien gegen den Reisinger-Gegner kam