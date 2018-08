Bei seiner Ankunft am Flughafen in Pristina am vergangenen Freitag wurde der 25-Jährige wegen ungültiger Reisedokumente aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten im Kosovo steckten den Mann sogar für einen Tag ins Gefängnis, ehe sie in wieder zurück nach Deutschland schickten. Einen Tag später fiel den Bundespolizisten bei der Kontrolle am Münchner Flughafen dann auf, dass der Personalausweis des Niedersachsen abgelaufen war und zudem eine Seite in seinem Reisepass fehlte. Also musste der Rückkehrer auch in München einen Zwangsstopp bei der Grenzpolizei einlegen.