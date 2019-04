Reisefieber mit Montblanc Von diesen Orten träumen Adrien Brody und Toni Garrn

So packt Rebecca Mir ihren Koffer

Auch Model Rebecca Mir (27) ist permanent unterwegs, direkt am Morgen nach der Party ging es weiter zu einem Shooting nach Portugal. "Ich neige noch immer dazu, zu viel mitzunehmen, weil man möchte ja immer gerne einen Backup haben", erzählt sie. "Aber Gott sei Dank arbeite ich in einer Branche, in der man sich gegenseitig gerne mal so kleine Life-Hacks weitergibt. Daher hier ein heißer Tipp: Alles rollen, nicht legen. Das kann knittern, also immer einen Steamer mitnehmen, aber es spart unfassbar viel Platz."

Ihr zweiter Reise-Tipp: "Wenn es die Zeit erlaubt, einfach mal treiben lassen, in kleineren Geschäften shoppen gehen und fragen - 'Was ist eigentlich gerade so in bei euch?' Ich war gerade auf Hawaii, daraus habe ich viele Inspirationen für den Sommer oder den gerade schon ziemlich heißen Frühling gezogen." Ihr aktuelles Lieblings-Piece von Montblanc: "Definitiv die Koffer. Die Großen, aber auch der kleine Trolley, wenn's mal schnell gehen muss. Der hat diese 360-Grad-Rollen, das ist super, um zum Gate zu flitzen."