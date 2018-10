Herzogin Meghan (37) hat sich einen kleinen modischen Ausrutscher erlaubt, nachdem sie mit Prinz Harry (34) in Tonga angekommen ist. Das Paar, das im Frühjahr das erste Kind erwartet, wurde am Donnerstag am Flughafen Fua'amotu begrüßt. Obwohl Meghan in ihrem roten Outfit wie üblich eine gute Figur machte, gab es ein kleines Problem mit ihrem Look: Das Etikett hing immer noch am unteren Saum ihres Kleides.