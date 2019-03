Bayerisches Nationalmuseum: Reise durch die europäische Kultur

Eine zweitausendjährige Reise durch die deutsche und europäische Kulturgeschichte beginnt (und endet) im Bayerischen Nationalmuseum, das seit vergangenem Sommer eine neue Dauerausstellung eingerichtet hat. Sie widmet sich dem "Barocken Luxus" und zeigt allerhand Möbel, Kunst und extravagante Gegenstände, die das pompöse Leben prägten. Daneben sind zahlreiche Exponate von Renaissance bis Jugendstil ausgestellt. Ein geschichtlicher und kultureller Streifzug, der auch mal Schmunzeln lässt.

Infos: Prinzregentenstraße 3, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr, Donnerstag 10 bis 20 Uhr, Eintritt: 7 Euro, ermäßigt 6 Euro, sonntags 1 Euro

Einkehrmöglichkeit: Ein gehobenes, aber gemütliches Ambiente herrscht im Café und Restaurant im Museum. Hier gibt es hausgemachte Kuchen, Gebäck, Kaffee und eine kleine Mittagskarte.

Lenbachhaus: Übermenschliche Wahrnehmung

Die Künstlerinnen Georgiana Houghton, Hilma af Klint und Emma Kunz experimentierten in ihren Werken mit abstrakter Bildsprache, die Übermenschliches ausdrücken soll. Die Ausstellung "Weltempfänger" widmet sich dem Übersinnlichen. Am Sonntag um 14 Uhr gibt es eine Führung.

Infos: Luisenstraße 33, Öffnungszeiten: Di 10-20 Uhr, Mi-So u. Feiertag 10-18 Uhr, Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro

Einkehrmöglichkeit: Essen gibt es im Restaurant und Café "Ella", das die bayerische und italienische Küche verbindet und Wert aufs Optische legt. Es gibt Frühstück, aber auch Pasta, Antipasti und sogar Hummer, ist allerdings auch etwas teurer.

Jüdisches Museum: Versteckte Geheimnisse

Die Dauerausstellung "Stimmen, Orte, Zeiten" erzählt von Juden in München und deren Geschichte. Die aktuelle Ausstellung "Sieben Kisten mit jüdischem Material" gibt noch bis zum 1. Mai Aufschluss über viele Gegenstände, die während des Pogroms 1938 aus den Synagogen geraubt wurden.

Infos: St.-Jakobs-Platz 16, Öffnungszeiten: Di bis So 10 bis 18 Uhr, 6 Euro, ermäßigt 3 Euro

Einkehrmöglichkeit: Herrlich modern und offen präsentiert sich das "Café Exponat", das freitags bis sonntags sein "Kulturfrühstück" anbietet. Neben dem klassischen Frühstück gibt es hier Spezialitäten der israelischen Küche.

Kunstfoyer der Versicherungskammer: Das Gegenstück zum Selfie

Bis zum 12. Mai sind hier Selbstportraits zu sehen – und zwar vom Pop-Art-Künstler Jim Dine unter dem Motto "I never look away". Ein gemaltes Ich ist doch eine herrliche Erfrischung in Selfie-Zeiten.

Infos: Maximilianstraße 53, täglich 9 bis 19 Uhr, Führungen je um 12 und 18 Uhr, Eintritt frei

Einkehrmöglichkeit: Das "ImmerSatt" mit Frühstück, Kleinigkeiten und warmen Gerichten ist ein Tipp in der Nähe.

Architekturmuseum: Neue Heimat

Wer Architektur mag, dem sei die Ausstellung "Die neue Heimat – Eine sozialdemokratische Utopie und ihre Bauten" im Architekturmuseum empfohlen. Zentrum der Betrachtung ist der Wohnungsbaukonzern "Neue Heimat", der von den 1950er bis zu den 1980er Jahren für viel Wohnraum in Form von großen Planbauten und Siedlungen sorgte.

Infos: Barer Straße 40, Di bis So 10 bis 18 Uhr, Do 10 bis 20 Uhr, 10 Euro, sonntags 1 Euro

Einkehrmöglichkeit: Das Café in der Pinakothek der Moderne für die, die nur einen Kaffee oder ein Stück Kuchen wollen. Nur wenige Meter entfernt ist das "Crazy Bean" (Arcisstraße 17).

Kunsthalle: Kunstkrieger

Die Ausstellung "Samurai – Pracht des japanischen Rittertums" zeigt die Sammlung von Ann und Gabriel Barbier-Müller, die mehr als 100 Exponate umfasst: Helme, Masken, Ausrüstungen, Deko, Kleidungsstücke.

Infos: Theatinerstraße 8, täglich 10 bis 20 Uhr, Eintritt: 14 Euro, Senioren 12 Euro

Einkehrmöglichkeit: Wer fertig ist (oder auch noch nicht angefangen hat), speist im ersten Obergeschoss im Café der Kunsthalle, betrieben vom Backspielhaus. Hier gibt es Frühstück, Burger, Kuchen, Kaffee und Drinks.

MUCA: Anonyme Kunst und ihre Künstler

Ein Museum, das sich ganz der Kunst von der Straße widmet: Im Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) ist noch bis zum 7. April die Ausstellung "Surface" des dänischen Fotografen Soren Solkaer zu bestaunen. Er zeigt mehr als 160 Streetart- und Grafittikünstler aus der ganzen Welt im Portrait und dokumentiert so auf individuelle Weise das Genre. Die Ausstellung "Lady Aiko" zeigt zudem Werke der japanischen Street-Artistin Aiko, die amerikanische und fernöstliche Straßenkunst verbindet.

Infos: Hotterstraße 12, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 10 bis 20 Uhr, Eintritt: 7,50 Euro, ermäßigt 5 Euro

Einkehrmöglichkeit: Im Restaurant "Mural" im MUCA gibt es Kleinigkeiten und Kaffee, aber am Abend auch ein besonderes Menü, das mehrere Gänge umfasst.

Literaturhaus München: Wahrnehmung mal anders

Oft sind es die kleinen Dinge im Alltag, die uns Geschichten erzählen wollen, die Spannendes verbergen oder uns in unserer Wahrnehmung überraschen. Der Illustrator und Autor Christoph Niemann spielt mit jenen Objekten und schärft dabei all unsere Sinne. Das Literaturhaus zeigt die Ausstellung "Im Auge des Betrachters" mit seinen Werken bis zum 5. Mai. Da wird das Tintenfass zur Kamera, eine Mohnsemmel stellt einen Stoppelbart dar und zwei Bananen dienen als Pferdepopo. Unrealistisch? Keineswegs, nur voller Fantasie.

Infos: Salvatorplatz 1, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertage 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 6 Euro, ermäßigt 4 Euro

Einkehrmöglichkeit: Am Literaturhaus ist die "Oskar Maria Brasserie", die exklusives und kreatives Mittag- und Abendessen für jeden Geschmack bietet, aber etwas teurer ist.