Reife Einstellung Nina Dobrev verteidigt ihre Freundschaft mit Ex Ian Somerhalder

Dass das Ende einer Liebe nicht immer in einem heftigen Rosenkrieg ausarten muss, beweist Schauspielerin Nina Dobrev (30, "The Vampire Diaries"). Bei einer Live-Sendung der US-Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen", erklärte sie auf die Frage eines Anrufers, ob es nicht ein bisschen merkwürdig sei, jetzt wo ihr Ex Ian Somerhalder (40, "The Tournament") verheiratet ist, weiterhin mit ihm befreundet zu bleiben: "Nein, ich finde das überhaupt nicht komisch. Warum sollten wir nicht weiter Freunde sein?"