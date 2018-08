Reif fürs Museum Herzogin Meghan und Prinz Harry: Ausstellung ihrer Hochzeitsoutfits

Auch eine Kopie der Paradeuniform der Blues and Royals, die Harry an seinem großen Tag getragen hat, ist dort ausgestellt. Dass er die Uniform seiner Militärzeit getragen hat, sollte als Würdigung der britischen Armee verstanden werden, der er gedient hat. Die Queen höchstpersönlich hatte ihre Erlaubnis erteilt, dass Harry in dem extra für ihn geschneiderten Gehrock heiraten durfte.