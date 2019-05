Reich oder tot, Guidos Masterclass, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, VOX, Guidos Masterclass, Castingshow

Halbfinale in Guidos Masterclass! Für fünf Jungdesigner ist heute Schluss, denn nur die drei Besten ziehen ins Finale ein. Diese Woche sind die Talente in Dublin unterwegs. Ihre Aufgabe: Sie müssen einen irischen Dandy-Look kreieren. Und zwar für eine Frau! Neben Stardesigner Guido Maria Kretschmer beurteilen heute die Chefredakteurin der "Glamour" Andrea Ketterer und der Modedesigner Bent Angelo Jensen die Entwürfe. Und die haben es in sich!