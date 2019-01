Regisseurin wollte anderen Ausgang Darum hat "Bird Box" nicht das gleiche Ende wie im Buch

In dem neuen Netflix-Thriller "Bird Box" werden die Menschen von einer dunklen Macht in den Tod getrieben, wenn sie keine Augenbinde tragen. Das Buch, auf dem der Film basiert, hat aber einen ganz anderen Ausgang. Regisseurin Susanne Bier (58, "In einer besseren Welt") hat jetzt den Grund verraten, warum sie sich für diese Änderung entschieden hat.