Regisseur datete Clarke, Mara und Duff Lily Collins bestätigt: Ihr neuer Freund ist kein Unbekannter

Schauspielerin Lily Collins (30, "Love, Rosie - Für immer vielleicht") hat offenbar einen neuen Mann an ihrer Seite. Das legt sowohl ihr jüngster Instagram-Post als auch jener des Filmregisseurs Charlie McDowell (36, "The One I Love") nahe. Auf beiden Bildern ist der jeweils andere zu sehen. Augenscheinlich haben die beiden gemeinsam Zeit in Paris verbracht, wo Collins derzeit die Comedy-Drama-Serie "Emily in Paris" dreht. In der Story der Schauspielerin tauchte außerdem noch ein weiteres Bild des 36-Jährigen auf, zu dem sie schrieb: "Ich vermisse dich schon jetzt." Doch wer ist McDowell überhaupt?