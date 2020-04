Chiemgau-Inntal (ehemals Meridian)

Oberland (ehemals BOB)

Ostallgäu-Lechfeld (ehemals Dieselnetz Augsburg 1)

Ammersee-Altmühltal (ehemals Dieselnetz Augsburg 2)

"Mit der Zusammenführung unserer Marken auf einen einheitlichen Markennamen, BRB, schaffen wir es neben einer klareren Darstellung unserer Größe in Bayern auch, als eine Mannschaft noch mehr zusammen zu wachsen", sagt Fabian Amini, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bayerischen Oberlandbahn GmbH und der Bayerischen Regiobahn GmbH. Er ergänzt: "Die beiden Unternehmen bleiben so bestehen, für unsere Mitarbeitenden ändert sich also nichts. Unsere Fahrgäste, egal ob rund um Füssen, Holzkirchen, Ingolstadt, Rosenheim oder Salzburg, werden mehr und mehr 'Willkommen bei der BRB' hören."