Regional, saisonal und unverpackt Kann Ernährung den Klimawandel stoppen?

Eckart von Hirschhausen und seine Tipps für die Umwelt

Komiker und Arzt Eckart von Hirschhausen (51) zeigte große Sympathie für das Engagement der jungen Leute und erzählte aus seiner Jugend: "Ich war 17 als in Tschernobyl das Atomkraftwerk explodierte. Ich demonstrierte danach in Wackersdorf und finde das Wichtigste, was junge Leute tun können, politisch zu werden: wählen gehen, sich einmischen, diskutieren."