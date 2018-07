Daniel etwa, der kleine Fan von Regine Sixt – er kam nach einem Klinikaufenthalt und in einem sehr instabilen Zustand in das Kinderhaus AtemReich. Inzwischen hat er sich so gut stabilisiert, dass er bald nach Hause darf. "Leider ist das eher eine Ausnahme denn eine Regel", erklärt Hanne.

"Aber wenn diese Wunder geschehen, dann ist das für alle natürlich etwas besonders Schönes, Kostbares."

Und wie geht man mit dem Wissen um, dass ein Kind in absehbarer Zeit vielleicht sterben wird? "Es ist schwer auszuhalten, wenn ein Kind bei uns stirbt. Die ganze Atmosphäre des Hauses verändert sich dann, auch die anderen Kinder spüren, dass eines der ihren jetzt nicht mehr mit ihnen ist. Zu wissen, dass wir es auf seinem Weg bis zum Tod begleiten durften, seine Würde wahren und letzte kleine Wünsche erfüllen durften – das ist dann aber wiederum für uns wie ein Geschenk." Die Kinder sollen Freude fühlen können, wünscht sich Hanne – auch durch das Miteinander mit den anderen Kindern und dem Pflegeteam. "Wenn man hautnah mitbekommt, dass manche Kinder nicht einmal zwei oder drei Jahre ‚alt‘ werden und in dieser kurzen Zeit so unfassbar viel zu geben haben – das geht zutiefst unter die Haut."

Auch Regine Sixt ist bei jedem ihrer Besuche aufs Neue berührt: "Die Kleinen sind für mich ganz große Helden. Ich hab‘ sie alle so sehr in mein Herz geschlossen – und ich habe den größten Respekt vor den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich dieser verantwortungsvollen Aufgabe angenommen haben." Keine leeren Worte: Bei jedem Besuch werden sie wie beste Bekannte von der Unternehmerin herzlich begrüßt und ebenso wie die Kinder reich beschenkt.

Pflegerinnen und Pfleger zu finden, ist laut Hanne für das Haus Atemreich das Schwierigste. Sie hat sogar schon einmal ein Casting in Spanien veranstaltet und tatsächlich Mitarbeiter rekrutieren können.

Wer sich als Pfleger/in bei AtemReich bewerben möchte, findet weitere Infos unter: www.atemreich.de